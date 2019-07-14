Немецкий медик объяснил причину тремора Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.

По словам Янке, тремор может говорить о серьезных проблемах со здоровьем и являться симптомами болезни Паркинсона или рассеянного склероза. Однако, скорее всего, все вовсе не так страшно.

Немецкий специалист считает такие приступы особым видом тремора, сообщает телеканал "Россия 24". По словам Янке, это не опасно и вполне лечится грамотно подобранными врачами препаратами.

Вероятно, у канцлера ортостатический тремор - редкий, но безобидный недуг. Люди, как правило, дрожат лишь в положении стоя. Как только человек начинает движение, тремор проходит, как и у Меркель.