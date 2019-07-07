Авиасообщение между Россией и Грузией прекращается с 8 июля. Последний рейс приземлился в аэропорту Жуковский
7 июля 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается с понедельника, 8 июля, 2019 года. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполнили последние рейсы в Москву накануне вступления в силу временного запрета на полёты в Россию.
С 8 июля вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина, который временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
В Грузию летали российские авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа, "Уральские авиалинии".
7 июля "Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар в 18:55 по московскому времени, самолет S7 направился в Москву в 18:00.
Из Батуми в Екатеринбург вылетел самолет авиакомпании "Победа".
Последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит в 02:00.
Одновременно вступает в силу решение Министерства транспорта РФ о приостановке полётов грузинских авиакомпаний в Россию.
Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал предварительный размер потерь авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией - три миллиарда рублей.
Представители грузинской диаспоры в России уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.