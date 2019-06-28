Грузинская диаспора просит Путина возобновить авиасообщение между странами

Представители грузинской диаспоры в России обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. Соответствующее письмо опубликовано на сайте представительства Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

"Миллионы россиян побывавших в Грузии согласны в одном - Грузия всегда становится для них вторым домом. Все чаще на улицах Тбилиси стала слышна русская речь. Есть силы, которым это не нравится, и именно они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте с Россией" - говорится в тексте.

Авторы письма отметили, что "самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики". По их словам, опасения в этот раз подтвердились и Россия ответила на провокации Тбилиси отменой авиаперевозок.

В тексте предлагается сесть за стол переговоров и всё обсудить.

"Вы не раз говорили, что санкции - не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок - это тяжелые санкции", - заключили они.