Министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова главы Чечни Рамзана Кадырова "от Грозного до Тбилиси всего двести километров".

"Наши народы связаны вековыми узами дружбы", - объяснил Кадыров грузинским властям

После обострившейся на днях напряженности в отношениях между Грузией и Россией Кадыров поделился, что с тревогой следит за происходящим в грузинской столице и отметил, что расстояние между Грозным и Тбилиси всего 200 километров.

Джамбулат Умаров комментируя это заявление чеченского лидера сказал, что в словах Кадырова нет никакого намека на агрессию, он не имел в виду "ничего страшного".

"Ни Рамзан Кадыров, ни силовики — никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует", — сказал Умаров в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Депутат Госдумы и глава МАП Сергей Гаврилов рассказал подробности скандала, который произошёл в Тбилиси. По его словам, вся программа была согласована грузинской стороной, и именно они настаивали о проведении мероприятия в здании парламента.