Во Франции римский амфитеатр стал излюбленным местом для самоубийств

Мэрия французского города Нима приняла решение запретить индивидуальные посещения амфитеатра, построенного ещё римлянами. Решение вызвано тем что в течении двух последних месяцев уже пять человек покончили или попытались покончить жизнь самоубийством на территории этого исторического памятника, высота стен которого составляет почти 30 метров. Волна самоубийств вынудила местные власти принять оперативное решение.

Соответствующий документ был подписан в мэрии на прошлой неделе. «Это было срочной мерой», - прокомментировал подписание директор арены Нима Мишель Кузигу, на которого ссылается газета «Ла Прованс».

Предполагается, что решение мэрии будет отменено «как только ситуация успокоится», - уточнил директор.

Нимский амфитеатр был построен в конце первого века для увеселения публики, позже трансформирован в крепость, а с 1863 года стал традиционным местом проведения корриды.