Турчанка, ухаживающая за россиянином, не отдаст его ни одной из матерей (ВИДЕО)

Турчанка Гюльсюм Кабадаи, 4 года ухаживающая за россиянином, потерявшим память, получила запросы от 5 матерей, претендующих на родство с ним. Кабадаи заявила, что не отдаст молодого человека, ставшего ей родным.

Наибольшее внимание Кабадаи привлекли заявления жительницы Томской области Татьяны Куклиной. По ее словам, Умута на самом деле зовут Павел, ему 27 лет и он пропал в 2004 году. "Я не верю этому. Умут попал в аварию в 2008 году, и ему сейчас 21 год", - сказала турчанка. Она вместе с Умутом смотрела телепередачу, в которой демонстрировали фотографии Куклиной и самого Павла. По ее словам, молодой человек никак не отреагировал на изображения.



"Я не верю, что это семья Умута, он даже не похож на них. Я не отдам его. К тому же государство на моей стороне, и Умут - гражданин Турции. Мне звонят министры и чиновники и говорят, что не отдадут его. И я, и турецкие доктора приложили колоссальные усилия. Даже если мать окажется настоящей, я Умута не отдам", - сказала Кабадаи, сообщает itar-tass.com.



Между тем, она заявила, что готова с максимальным гостеприимством принять Куклину дома в Анталье и ждет ее приезда.

Истории о бесследной пропаже сына рассказывают и другие "матери" Умута, и каждая из этих историй теоретически может оказаться правдивой.



Напомним, первый канал 22 января показал передачу «Пусть говорят», в которой турецкая женщина Гульсум Кабадайи рассказала о том, как она последние четыре года выхаживает больного мальчика из России. 30 августа 2008 года на трассе Анталья-Серик произошла автоавария, в результате которой в больницу Акдениз в бессознательном состоянии после серьезной черепно-мозговой травмы и инсульта поступил молодой человек. Он не мог говорить и не имел при себе документов, однако врачи сумели установить его примерный возраст, изучив рентген костей. Считается, что пострадавший является русским по происхождению. После 110 дней интенсивной терапии и в общей сложности года в больнице пострадавший получил турецкое свидетельство о рождении на дату 1 января 1992. Кабадаи в качестве волонтера ухаживала за ним в больнице, а позже получила официальный статус опекуна.

Умут (umut) в переводе с турецкого языка - "надежда".