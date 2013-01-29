Ежегодная мировая коррупция в военном секторе составляет около 20 млрд долл. Такую оценку дали аналитики Transparency International в своем экспертном заключении. Исследование проводилось в 82 странах.

Оно велось на протяжении двух лет. Доклад был составлен на основе ответов, полученных от оборонных ведомств. В результате удалось разделить страны на шесть групп с различными индикаторами: от A (очень низкие коррупционные риски) до F (критический уровень).

Россия оказалась в одной группе D вместе с Руандой, Танзанией и Пакистаном с высоким коррупционным риском. Помимо указанных стран, в перечень вошли также Китай, Эфиопия, Грузия, Гана, Иордания, Казахстан, Малайзия, Турция, Белоруссия.



Эксперты отмечают, что Минобороны России зачастую использует непрозрачные закупочные механизмы, повышающие коррупционную составляющую. Органы надзора в нашей стране работают лишь де-юре, а де-факто контроль осуществляется слабо.



"Парламент официально утверждает бюджет, однако истинный метод контроля над расходами вызывает скептицизм. Большинство заявлений правительства в отношении расходов на оборону произносятся устно в ходе бесед с военными чиновниками, никаких общедоступных документов не публикуется. Почти половина оборонного бюджета засекречена", - отмечается в докладе. К засекреченным относится до 30% закупок ведомства.



Результаты экспертизы с критикой восприняты российскими специалистами. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне, член ЛДПР Сергей Жигарев заявляет, что раскрывать секретные статьи расходов на оборону нецелесообразно. Источник "Коммерсанта" в оборонном ведомстве вовсе заявил, что экспертные отчеты зарубежных аналитиков, как правило, не вызывают интереса у руководства военного ведомства, поскольку приводимые там данные не отражают реальное положение дел.

Transparency International была создана в Берлине в 1993г. бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном. Ее целью является исследование уровня коррупции по всему миру.







