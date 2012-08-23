Поиск семи красивейших фей начали в Китае. ФОТО

В китайской провинции Аньхой во вторник стартовал популярнейший в стране конкурс под названием "Поиски семи красивейших фей" среди моделей в древних традиционных нарядах и купальных костюмах.

Провинция Аньхой является источником китайского спектакля "Хуанмэйси", и жителям здесь уже нетрудно рассказать во всех деталях легенду "Семи красивейших фей", объясняет в четверг газета Женьмин жибао.

Хуанмэйси - это местная опера провинции Аньхой. Она распространена в провинции Аньхой, Цзяньси и Хубэй. В хуанмэйси много танцевальных сцен, или же сцен, в которых танцы сопровождают пение. Особенность манеры пения – это широкий диапазон голоса и мелодии, исполнение – простое, но вместе с тем эстетичное, сопровождаемое обилием бытовых сценок.

Легенда о Ян Гуй Фэй (о красивейших женщинах Поднебесной) - одна из четырёх древних китайских легенд.

В 745 году от Р.Х. тридцатилетняя Ян Ю Хуан попала во дворец Тан Сюаньцзуна, императора династии Тан. Благодаря своей изумительной нежной коже и несравненно красивой фигуре, она сразу же очаровала императора и стала его наложницей. Вскоре её старшие сестры - также красавицы - тоже стали наложницами императора.



Сохранились исторические свидетельства, согласно которым, специально для сестер Ян в горах Лишань Император династии Тан построил лечебные ванны Хуацин, в которых наложницы купались время от времени. Когда они выходили из воды, как утверждают очевидцы, их красота была сравнима с красотой цветка лотоса. Они узнали оригинальный секретный императорский рецепт, и их кожа подобно снегу всегда оставалась прекрасной.

В смутные времена наложница Ян находилась в бегах, тем не менее, этот императорский секрет передавался из поколения в поколение. С течением времени рецепт императорского дворца был практически утерян.















