Иванишвили подал жалобу в международный арбитраж

Грузинский миллиардер и оппозиционный политик Бидзина Иванишвили пожаловался на правительство республики в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

По мнению бизнесмена, грузинские власти допустили незаконные действия по отношению к его банку.

ICSID - арбитражный институт при Всемирном банке, который рассматривает споры между государствами и инвесторами. Решения этой международной организации считаются обязательными для всех ее членов (в число стран-членов ICSID, подписавших Конвенцию по урегулированию инвестиционных споров, входит в том числе и Грузия).

Ранее пресс-секретарь грузинского бизнесмена Майя Панджикидзе заявила, что жалоба касается "осуществленных властью Грузии нарушений" по отношению к "Карту банку".

Напомним, что в июне грузинские власти заявили об аресте активов Иванишвили (в том числе его доли в "Карту банке"). Такое решение было принято в связи с тем, что бизнесмен отказался уплачивать штраф в 150 миллионов лари (около 90 миллионов долларов), наложенный на него по обвинениям в подкупе избирателей и нарушении правил финансирования политических организаций, сообщает lenta.ru. Речь идет, в частности, о раздаче спутниковых антенн, которой занималась компания брата Иванишвили (власти Грузии расценили это как подкуп избирателей в преддверии выборов).

В связи с отказом Иванишвили уплатить штраф была произведена процедура ареста его акций. Правда, сам бизнесмен утверждал, что свои активы в Грузии к тому моменту уже продал (то есть, по его версии, аресту подверглись активы, к которым он уже не имел отношения). "Со 2 мая у меня нет доли в грузинских компаниях", - уверял он.

После ареста акций "Карту банка" в нем было введено внешнее управление. Однако позднее, после того, как Иванишвили все же уплатил штраф, внешнее управление было снято.

В итоге "Карту банк" вновь перешел под контроль Иванишвили. По словам адвоката Иванишвили, Арчила Кбилашвили, комментировавшего жалобу в международный арбитраж, ущерб от действий властей предварительно оценивается в несколько сотен миллионов долларов. При этом рассмотрение жалобы, как полагает юрист, займет более двух лет.



