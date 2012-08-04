Бывший майор госохраны Украины Николай Мельниченко задержан в Неаполе

Бывший майор госохраны Украины Николай Мельниченко, объявленный на родине в международный розыск фигурант "кассетного скандала" 2000 года, накануне был задержан в Италии.

Представитель МИД Украины Александр Дикусаров уточнил, что Мельниченко задержали в аэропорту Неаполя на основании ордера Интерпола. Адвокатом он обеспечен, передает РИА Новости.

Мельниченко, якобы, сделал в кабинете экс-президента Украины Леонида Кучмы запись, на которой голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с журналистом Георгием Гонгадзе. Обезглавленное тело оппозиционного журналиста было обнаружено осенью 2000 года в Киевской области.

Генеральная прокуратура положила "пленки Мельниченко" в основу обвинения экс-президента в 2011 году, но впоследствии суд признал возбуждение дела против Кучмы незаконным, так как записи в его кабинете проводились без соответствующей санкции.

Мельниченко в 2000 году бежал с Украины, но в конце 2005 года вернулся на родину и не имел проблем ни на территории Украины, ни с выездом за границу. Однако осенью 2011 года адвокат Мельниченко заявил, что его подопечный был вынужден вновь покинуть Украину, так как ему угрожали убийством.

В ноябре минувшего года СМИ со ссылкой на самого Мельниченко сообщали, что он находится в Израиле.

По данным службы безопасности Украины, против Мельниченко возбуждено уголовное дело по фактам разглашения государственной тайны, превышения служебных полномочий и создания "искусственных доказательств обвинения". В связи с тем, что Мельниченко уклонялся от контактов со следствием, СБ Украины объявила его в розыск. В международном розыске Мельниченко официально числится с 14 октября 2012 года.