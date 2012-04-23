После первого тура Олланд не хочет много разговаривать с Саркози

//В мире

23 апреля 2012, 14:48 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

http://slon.ru

Итог первого тура голосования во Франции никаких особых сюрпризов не принес. Разве что выше прогнозируемой оказалась активность избирателей.

Отставание Николя Саркози (27,18%)на 1,5% от Франсуа Олланда (28,63%) было вполне прогнозируемым.

Выше предполагаемого процента число голосов набрал разве что Национальный фронт во главе с Марин Ле Пэн с 17,9%. Несмотря на то, что официально огашение результатов ожидается в среду, эти цифры практически можно считать итоговыми.

То, что подобный итог был вполне предсказуем, показала и моментальная реакция Николя Саркози. Выступая перед своими сподвижниками после оглашения предварительных результатов он предложил Франсуа Олланду перед вторым туром провести трое дебатов по вопросам экономики, социальной политики и международной.

Франсуа Олланд ответил также моментально. Отказом. Добавив, что показатели плохих результатов - не повод менять правила и что одних дебатов, которые могут продлиться столько, сколько нужно, вполне достаточно.



В ответ на такую реакцию пресс-секретарь Николя Саркози, Натали Костюшко-Моризет, заявила в понедельник, что Франсуа Олланд просто «боится» противостояния с уходящим президентом.

"Он пытался избежать этого противостояния. Он боится. Он хочет свести его к минимуму", - сказала экс-министр Франции телеканалу Франс 2.

В то же время многие специалисты уже поспешили списать уходящего президента, предрекая победу во втором туре Франсуа Олланду.

Однако итоговые цифры показывают, что к своим 28% Франсуа Олланд может добавить лишь 11 % Жан Люка Меленшона. В то время как боллее 9 % центристов и более 18% проголосовавших за ультраправых готовы отдать свои голоса скорее за Саркози, что в итоге дает фаткически повтор первого тура, с минимальным перевесом голосов, за которые кандидаты и будут бороться.



В преддверии второго тура, который состоится 6 мая, Николя Саркози уже в понедельник «ринулся в бой», объявив 1 мая большой митинг для того, чтобы организовать «праздник труда, но реального труда, - тех кто упорно трудится», «кто страдает от того, что не работая можно получать больше», - заявил он представителям медиа перед своим предвыборным штабом, таким образом, «бросив камень в огород» соцпартии и ее представителя Франсуа Олланда, благодаря которым злоупотребления социальными пособиями во Франции стали печальным фактом.











