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//В мире

После первого тура Олланд не хочет много разговаривать с Саркози

23 апреля 2012, 14:48 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

http://slon.ru
http://slon.ru

    Итог первого тура голосования  во Франции никаких особых  сюрпризов не принес. Разве что выше прогнозируемой оказалась  активность избирателей.
  Отставание  Николя Саркози (27,18%)на 1,5% от Франсуа Олланда (28,63%)  было вполне прогнозируемым.
  Выше предполагаемого процента число голосов набрал разве что  Национальный фронт во главе с Марин Ле Пэн с 17,9%. Несмотря на то, что официально огашение результатов ожидается в среду, эти цифры практически можно считать итоговыми.

   То, что подобный итог был вполне предсказуем, показала и моментальная реакция Николя Саркози. Выступая перед своими сподвижниками после оглашения предварительных результатов он предложил Франсуа Олланду перед вторым туром провести трое дебатов по вопросам экономики, социальной политики и международной.
  Франсуа Олланд ответил также моментально. Отказом. Добавив, что показатели плохих результатов - не повод менять правила и что одних дебатов, которые могут продлиться столько, сколько нужно, вполне достаточно.

  В ответ на такую реакцию пресс-секретарь  Николя Саркози, Натали Костюшко-Моризет, заявила в понедельник, что Франсуа Олланд просто «боится» противостояния с уходящим президентом.
"Он пытался избежать этого противостояния. Он боится. Он хочет свести его к минимуму", - сказала экс-министр Франции телеканалу Франс 2.
   В то же время многие специалисты уже поспешили списать уходящего президента, предрекая победу во втором туре Франсуа Олланду.
   Однако итоговые цифры показывают, что к своим 28% Франсуа Олланд может добавить лишь 11 % Жан Люка Меленшона. В то время как боллее 9 % центристов и более 18% проголосовавших  за ультраправых  готовы отдать свои голоса скорее за Саркози, что в итоге дает фаткически повтор первого тура, с минимальным перевесом голосов, за которые кандидаты и будут бороться.

   В преддверии второго тура, который состоится 6 мая, Николя Саркози уже в понедельник «ринулся в бой», объявив 1 мая большой митинг для того, чтобы организовать «праздник труда, но реального труда, - тех кто упорно трудится», «кто страдает от того, что не работая можно получать больше», - заявил  он представителям медиа перед своим предвыборным штабом, таким образом, «бросив камень в огород» соцпартии и  ее представителя Франсуа Олланда, благодаря которым злоупотребления социальными пособиями во Франции стали печальным фактом.



   

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