Премьер-министр Турции: Удар по Ирану станет катастрофой

После встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в Тегеране, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предупреждением относительно катастрофических последствий в случае удара Израиля по Ирану.

В частности, речь идет о реализации планов бомбардировки объектов атомной промышленности исламской республики, которые звучали из Тель-Авива.

"В результате израильского удара по Ирану будет разрушен целый регион. Конфликт в регионе ударит по Израилю, и последствия такого шага будут совсем не такие как, например, у американской кампании в Ираке", - заявил премьер в интервью на борту самолёта, на котором он возвращался из Тегерана в Анкару, со ссылко на "Синьхуа" передает РБК. Он также добавил, что недавно обсуждал данный вопрос с президентом США Бараком Обамой.

Именно Вашингтон является первым военным союзником Тель-Авива и в случае вооруженного исхода противостояния американским военнослужащим, скорее всего, придется вмешаться в конфликт.

"Израиль имеет от 250 до 300 ядерных боеголовок - никто не говорит про это и не хочет обсуждать. Иран заявил о мирных целях своей ядерной программы. Кроме того, Тегеран заявил о прекращении обогащения урана после получения необходимого количества для проведения исследований", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, западные страны проводят политику жесткого давления на Иран в связи с его амбициями в области ядерных технологий. По мнению Запада, главной целью Тегерана является создание ядерного оружия. В этом же видит крайне опасную угрозу своей безопасности и Израиль. Кроме того, отношения двух стран никогда не отличались теплотой.

В то же время, ряд стран, в том числе Уругвай, готовы оказывать Ирану поддержку. "АН" писали, что правительство Уругвая заявило, что Монтевидео готов поставлять в Тегеран рис в обмен на иранскую нефть. Это заявление последовало в день, когда Обама одобрил введение новых санкций, направленных на покупателей иранской нефти. Эти санкции запрещают иностранным фирмам проводить операции с долларами в США, если они имеют расчеты с Центральным банком Ирана.

Ранее, 23 января ЕС ввел нефтяное эмбарго в отношении Ирана, запретив заключение с этой страной "новых контрактов на поставки нефти". Выполнение существующих контрактов должно быть прекращено до 1 июля.

Причиной санкций против Ирана стала публикация доклада Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорилось, что Иран до 2003г. вел работы, направленные на создание ядерного оружия, и что подобная деятельность может вестись и по сей день. Иран настойчиво отрицает разработку ядерного оружия.