На границе между Суданом и Южным Суданом вспыхнула война

В ряде пограничных районов в понедельник между вооруженными силами Судана и Южного Судана произошли боестолкновения, в которых задействована авиация. О причинах вспышки военных действий пока ничего не известно.



Как передает корреспондент Би-би-си в Хартуме, это одно из самых ожесточенных столкновений с момента обретения Южным Суданом независимости в 2011 году.

"АН" писали, что в феврале руководство смешанной операцией ООН и Афросоюза отметило явный прогресс в установлении безопасности в Судане.

Напомним, 9 июля 2011 года на карте мира появилось новое государство: Судан - крупнейшая по территории страна Африки - формально разделился на две части - арабский мусульманский север и населенный чернокожими преимущественно христианский Юг. 24 января 2012 года президент РФ Медведев подписал указ о выводе контингента российских войск из Судана.