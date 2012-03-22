Американский актер Роберт де Ниро извинился за свой саркастический комментарий на мероприятии по сбору средств для президентской кампании Демократической партии США. Де Ниро заметил, что Америка еще не готова к "белой первой леди".

"Своим комментарием, сказанным в шутку, я не хотел никого поставить в неловкое положение, особенно первую леди", - сказал 68-летний актер.

Инцидент произошел вечером 20 марта на мероприятии, организованное супругой Барака Обамы Мишель Обамой для сбора средств на избирательную кампанию своего супруга. На встречу, состоявшуюся в одном из ресторанов Нью-Йорка, были приглашены представители шоу-бизнеса.

Де Ниро осведомился у присутствовавших, готовы ли они к тому, что "хозяйкой" Белого дома станет "белая Первая леди".

"Калиста Гингрич, Карен Санторум, Энн Ромни, - актер назвал имена жен претендентов-республиканцев на президентский пост. - А вы действительно думаете, что наша страна готова к белой Первой леди?".

В ответ на реплику из зала "Нет!" де Ниро осведомился: "Слишком скоро, да?".

На следующий день офис Мишель Обамы распространил заявление, в котором высказывание актера было охарактеризовано как "недопустимое". А пресс-секретарь Первой леди США Оливия Элеир назвала шутку Роберта Де Ниро "неуместной".

Высказывание актера вызвало резкую критику и со стороны республиканского кандидата в президенты США Ньюта Гингрича. В его команде слова де Ниро назвали расистскими, однако извинений потребовали от Барака Обамы, так как актер является его сторонником.

"От имени своей жены и от имени Карен Санторум и Анн Ромни я думаю, что Роберт де Ниро не прав, - заявил Гингрич. – Я думаю, что страна готова к новой первой леди, и он не должен был использовать расистскую терминологию".

Тем временем, Анн Ромни, супруга Митта Ромни - фаворита президентской гонки от республиканцев - в интервью CNN сказала, что отнеслась к высказыванию актера, как к шутке, передает Би-Би-Си.

"В политике кратчайший путь заработать неприятности – это пошутить. Я думаю, что Роберт де Ниро запомнит этот урок".