Роберт де Ниро считает, что Белый дом ещё не готов к белой "первой леди"
22 марта 2012, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актер Роберт де Ниро извинился за свой саркастический комментарий на мероприятии по сбору средств для президентской кампании Демократической партии США. Де Ниро заметил, что Америка еще не готова к "белой первой леди".
"Своим комментарием, сказанным в шутку, я не хотел никого поставить в неловкое положение, особенно первую леди", - сказал 68-летний актер.
Инцидент произошел вечером 20 марта на мероприятии, организованное супругой Барака Обамы Мишель Обамой для сбора средств на избирательную кампанию своего супруга. На встречу, состоявшуюся в одном из ресторанов Нью-Йорка, были приглашены представители шоу-бизнеса.
Де Ниро осведомился у присутствовавших, готовы ли они к тому, что "хозяйкой" Белого дома станет "белая Первая леди".
"Калиста Гингрич, Карен Санторум, Энн Ромни, - актер назвал имена жен претендентов-республиканцев на президентский пост. - А вы действительно думаете, что наша страна готова к белой Первой леди?".
В ответ на реплику из зала "Нет!" де Ниро осведомился: "Слишком скоро, да?".
На следующий день офис Мишель Обамы распространил заявление, в котором высказывание актера было охарактеризовано как "недопустимое". А пресс-секретарь Первой леди США Оливия Элеир назвала шутку Роберта Де Ниро "неуместной".
Высказывание актера вызвало резкую критику и со стороны республиканского кандидата в президенты США Ньюта Гингрича. В его команде слова де Ниро назвали расистскими, однако извинений потребовали от Барака Обамы, так как актер является его сторонником.
"От имени своей жены и от имени Карен Санторум и Анн Ромни я думаю, что Роберт де Ниро не прав, - заявил Гингрич. – Я думаю, что страна готова к новой первой леди, и он не должен был использовать расистскую терминологию".
Тем временем, Анн Ромни, супруга Митта Ромни - фаворита президентской гонки от республиканцев - в интервью CNN сказала, что отнеслась к высказыванию актера, как к шутке, передает Би-Би-Си.
"В политике кратчайший путь заработать неприятности – это пошутить. Я думаю, что Роберт де Ниро запомнит этот урок".
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