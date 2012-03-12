В Карабахе без вести пропали 4,5 тыс человек

Четыре с половиной тысячи человек считаются без вести пропавшими в результате нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает Международный комитет Красного креста (МККК). Семьи 3,5 тысячи пропавших людей проживают в Азербайджане.

Красный крест сообщает также, что организация постоянно оказывает семьям без вести пропавших психологическую и социальную поддержку. В частности, при помощи МККК было проложено 42 километра водопроводной линии, пробурено пять артезианских скважин, около 2,5 тысячи людей в зоне соприкосновения вооруженных сил конфликтующих сторон получили безопасный доступ к чистой воде, 937 семьям были выделены денежные суммы на организацию хозяйства или открытие магазинов, сообщает РИА Новости.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте объявили о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил автономию Карабаха. Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии.

В результате карабахского конфликта Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и - полностью или частично - семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как Карабах не является стороной переговоров.



