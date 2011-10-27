Ученые: Объем утечки радиации на АЭС Фукусима-1 вдвое больше официальных данных

Ученые из США и Европы провели исследование последствий аварии на японской атомной станции "Фукусима-1". Объем выбросов радиоактивных элементов, попавших в окружающую среду, мог быть вдвое больше, чем предполагало правительство.



Результаты исследования показали, что после катастрофы в окружающую среду могло попасть 35 тыс. 800 терабеккерелей радиоактивного цезия-137, а не 15 тыс. терабеккерелей, как говорилось в официальных сообщениях. Подобный масштаб радиоактивных выбросов составляет около 42% от выбросов, попавших в окружающую среду после катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает «Интерфакс».