Польша и Россия опять готовы поссориться из-за Катыни

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10 апреля 2011, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Польши Бронислав Коморовский в понедельник под Смоленском не будет возлагать цветы к памятнику жертвам авиакатастрофы, в которой 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и высокопоставленные польские чиновники, которые направлялись на памятные мероприятия в Катынь.

Дело в том, что местные власти на днях поменяли установленную поляками мемориальную доску на обелиске. На ней нет слов, что погибшие направлялись на памятные мероприятия, "посвященные 70-й годовщине советского геноцида в катынском лесу над военнопленными польскими офицерами".

ИА УНИАН заявляет, что местные власти тайно поменяли доску, а пресс-служба смоленского губернатора уверяет, что поляки дали согласие на замену.

МИД Польши заявляет, что подобные шаги, которые не согласовывались с польской стороной "портят атмосферу важных для обоих народов траурных мероприятий".

Накануне около тысячи человек собрались у здания российской дипмиссии в Варшаве, обвиняя Россию в попытках "скрыть правду" об авиакатастрофе под Смоленском.

Участники митинга принесли польские флаги и транспаранты, на которых было написано "Только страшная правда о Смоленске и Катыни сможет нас объединить, а ложь - никогда".

Под Смоленском в субботу прошла молитва родственников погибших у обломков самолета, и состоялся траурный митинг.

Как и год назад, накануне визита польской делегации в Смоленске резко испортилась погода. Речь Анны Коморовской на митинге сопровождали густой туман, шквальный ветер и мокрый снег.

"Мы прибыли сегодня с паломническим визитом, чтобы посетить два трагических места в истории Польши - Катынь и место падения президентского самолета Ту-154. Мы продолжаем скорбить по нашим гражданам, погибшим на этой земле", - сказала супруга польского президента, обращаясь к родственникам жертв авиакатастрофы.

После митинга Коморовская посетила мемориал "Катынь", где возложила венки на могилы как расстрелянных польских офицеров, так и военнослужащих Красной Армии, погибших от рук нацистов.

"Я приезжаю в Катынь второй раз, чтобы воздать почести жертвам убийства 70-летней давности. Я надеюсь, что наше общее переживание позволит нам принести хотя бы частичное облегчение и утешение родственникам погибших", цитирует первую леди Польши РИА Новости.