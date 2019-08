Викиликс обрушил сайт газеты Guardian, где в 16:00 по Москве 3 декабря состоялось онлайн-интеревью с основателем скандально известного портала Джулианом Ассанжем.

Guardian не выдержал огромного наплыва посетителей, и практически сразу исчезла возможность оставлять комментарии. Представители газеты призвали читателей "проявить терпение" и пообещали в ближайшее время опубликовать комментарии Ассанжа, передает "Русская Служба Новостей".

Скандально известный Викиликс отпраздновал новоселье - портал переехал на сайт wikileaks.ch.

"Аргументы.ру" писали, что 29 ноября сайт WikiLeaks обнародовал документы, в которых содержится переписка Госдепартамента с посольствами США за рубежом.

Сенсационную дипломатическую переписку разместили у себя на сайтах несколько ведущих мировых изданий - Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, El Pais.