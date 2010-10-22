Кто и зачем апробирует в Венгрии технологии режиссируемых выборов?

В то время как организаторы выборов и лидеры институтов гражданского общества практически во всех странах мира обсуждают вопросы обеспечения прозрачности и честности процедур электоральной демократии, Венгрия приступила к формированию иных правил. За недолгий нынешний срок премьерства лидера правоконсервативной партии ФИДЕС (Союз молодых демократов) Виктора Орбана, вступившего в должность в мае 2010 года, сформированное им правительство приняло и направило на подпись президента пакет законопроектов, открыто нарушающих демократические основы государства. В их числе – проект закона, предполагающий изменение статуса Национальной избирательной комиссии (НИК) Венгрии и сроков полномочий ее членов.

Изучив содержание документов, целый ряд авторитетных международных и национальных неправительственных организаций – Транспаренси Интернейшнл, Хельсинкский комитет, Венгерский союз гражданских свобод и другие – заявили о серьезных проблемах, подрывающих саму суть демократии. Согласно их оценке, предложенные законопроекты фактически сводят «на нет» институт сдержек и противовесов, без которых демократия вообще не может существовать. Острая критика антидемократических мадьярских новаций получила развитие в общественных дискуссиях и блогосфере.

Этот законодательный креатив вызывает множество различных вопросов. Прежде всего, чем же руководствовались Виктор Орбан и его правительство при выработке откровенно антидемократических инициатив, к тому же – на государственно-правовом уровне.

Предложения по изменениям, касающимся избирательной системы, выглядят вообще абсурдно. В частности, ранее состав НИК Венгрии менялся только один раз в четыре года – перед каждыми общенациональными выборами. Теперь же, в соответствии с новыми правилами, предлагается назначать новый состав Комиссии также и перед местными выборами. На практике такая кадровая чехарда совершенно очевидно приведет как к снижению профессионализма главных организаторов выборов, так и к росту их зависимости от властей.

В Венгрии электоральной деятельностью на общенациональном уровне занимаются два ведомства. Оргвопросами – Национальное избирательное Бюро, находящееся в ведении Министерства по делам самоуправлений и отвечающее за государственные функции по подготовке и проведению выборов. Вопросами политического характера – Национальная избирательная комиссия, несущая в конечном счете ответственность за признание или непризнание выборов.

Новый премьер решил спешно и радикально реформировать именно политическую структуру, превратив ее в нечто краткосрочное и не особо компетентное. К тому же, эта его инициатива противоречит венгерскому законодательству о выборах, согласно которому состав НИК меняется раз в четыре года – накануне выборов. Члены новой избирательной команды были избраны весной и, соответственно, должны служить выборам до 2014 года. Однако глава правительства намерен сократить их полномочия – невзирая на то, что по общему правилу закон обратной силы не имеет.

Фактически в Венгрии с подачи премьера Орбана создается государственно-правовой режим для сервильных избирательных комиссий, которые, к тому же, будут подобно флюгеру еще и меняться от выборов к выборам в соответствии с требованиями политической конъюнктуры и личными пристрастиями высших чиновников страны. Новая электоральная модель страны – это механизм одноразовых комиссий, удобных тем, что они начинают деятельность непосредственно перед выборами и слагают полномочия до того, когда к результатам выборов можно будет предъявить конкретные претензии.

Правозащитники, независимые эксперты и блоггеры активно обсуждают политическую подоплеку спешно инициированных новаций, выдвигая самые различные объяснения и предположения. Муссируется версия о том, что эти поправки были продиктованы желанием Орбана и его сподвижников обновить «под себя» состав избирательных комиссий к очередным выборам. Согласно другой распространенной версии, новый премьер отомстил представителям избирательной системы за сорванный vip-банкет в честь своей победы на выборах.

Как известно, имиджевое мероприятие действительно не состоялось в прайм-тайм, так как подведение итогов голосования на одном из избирательных участков затянулось до поздней ночи и НИК повременила с объявлением итогов выборов. В результате, многие важные гости просто не дождались возможности поздравить виновника политического торжества. Причем, некоторые из них были раздосадованы тем, что так и не смогли отведать запеченного фазана, вальдорфского салата и иных вкусностей, разрекламированных представительницей избирательного штаба.

Есть и другие версии, включая личную неприязнь Орбана к конкретным членам НИК, необходимость обеспечения представительства в избирательных комиссиях различного уровня интересов футбольного клуба «Фельчут» (премьер – действующий игрок этого клуба) и даже заговор «мировой закулисы».

Сложно сказать, сколько в этом правды и сколько домыслов. Однако политический интерес электоральных и иных перемен очевиден, да и особо никем и не скрывается. Инициативы Орбана, в свое время шокировавшего соседние государства заявлениями о «несправедливости итогов Второй мировой войны», можно было бы посчитать очередным испытанием для венгерской демократии и внутренним делом этой страны, если бы не возможные опасные последствия мирового уровня.

В самом сердце Центральной Европы, в непосредственной близости от столицы ОБСЕ Вены апробируется механизм демонтажа избирательной системы в угоду сиюминутным политическим целям. Фактически под стабильность избирательной системы Венгрии закладывается механизм ее основательного разрушения. И кто знает, может быть, это только начало кем-то реализуемого эксперимента по дальнейшему внедрению такой практики в странах Восточной Европы и СНГ.

Не секрет, что несменяемость в течение нескольких лет состава избирательных комиссий давно стала раздражающим фактором для ряда международных организаций. И это не случайно. Азбучная истина политики: стабильность и независимость избирательных комиссий является залогом проведения честных и беспристрастных выборов. Любой самостоятельный постоянно действующий политический институт гораздо в большей степени устойчив и защищен от внешних вливаний, чем формируемый на определенный период времени для решения сугубо конкретной задачи. В этом плане попытки демонтажа института избирательных комиссий и переноса на европейский театр выборов некоторых худших практик середины 30-х годов прошлого столетия преследует вполне прагматичную цель – достижение нужного результата.

Пикантность ситуации в том, что эта «нужность» может определяться как внутри страны, так и извне. Причем, даже если изначально при соответствующем изменении законодательства преследуются интересы конкретной национальной группы, то это вовсе не означает, что в дальнейшем политико-правовые изъяны не будут использованы заинтересованными зарубежными игроками.

Политики, которые жертвуют устоявшимися за последние несколько десятилетий институтами организации выборов, закладывают мину замедленного действия под национальную безопасность своей страны, так как очевидно, что переформирование (а фактически – упразднение) постоянно действующих избирательных комиссий в стратегической перспективе приведет к ослаблению электорального суверенитета государства, политическая элита которого решилась на столь рискованные эксперименты. Перефразируя известное изречение Бисмарка, нежелающий содержать свою команду организаторов выборов, будет кормить чужую пятую колонну.

В качестве косвенного, но логичного подтверждения версии о режиссуре действий премьера Орбана со стороны «мировой закулисы» может служить выбор площадки для проведения электорального эксперимента. Как известно, секретариат Ассоциации организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ) расположен именно в Будапеште, что при определенных обстоятельствах может эффективно способствовать экспорту на Восток новых мадьярских технологий. И это будет уже не тиражирование оранжизма, взрывающего эмоции толпы, а нечто не особо заметное, но весьма действенное в определенной временной перспективе. Учитывая геополитическую результативность электоральных ассигнований даже в небольшое государство, можно предположить, что желающих сделать долгосрочные вложения найдется немало. Тем более, если речь идет о таких стратегически важных регионах как Центральная и Восточная Европа, за которыми открываются горизонты природных ресурсов Урала и Сибири.

Однако Премьер Венгрии предпочитает свой путь. Ознакомившись с преимуществами стабильности состава избирательных комиссий на российских примерах, уполномоченные мадьярские политики при формировании нового состава НИК численно «урезали» и обновили Комиссию практически полностью, оставив из старого состава только одного человека. Им стал представитель партии ФИДЕС, который возглавил НИК, а затем привел эту партию к победе на выборах 2010 года.

Скептики заметили странность еще и в позиционировании венгерской НИК. Информация о старом составе, включая партийную принадлежность членов комиссии, была доступной, в том числе через Интернет. В настоящее же время общественности предлагаются только имена-фамилии организаторов выборов.

В настоящее время информационный негатив вокруг избирательных новаций в Венгрии достиг серьезных масштабов. Однако обсуждение ситуации почему-то так и не вышло на уровень международных электоральных организаций. Тревогу бьют правозащитники, независимые эксперты, венгерские оппозиционные партии и блоггеры. Им никто не возражает – потому что сложно что-либо возразить против официально подтвержденных фактов. Но почему молчит БДИПЧ ОБСЕ? Его молчание, наверное, и есть ответ на ключевой вопрос электоральной вакханалии в центре Европы. Хотелось бы ошибаться.