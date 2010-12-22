Не морковка, а гнилой банан

Вхождение России в Североатлантический альянс рассматривается сегодня как событие более чем гипотетическое или даже невозможное. Однако последние десятилетия показали, что в нашей стране велика вероятность неожиданной реализации самых немыслимых идей – вплоть до абсурдных.

Пару лет назад, выступая на весьма серьезном (но без грифа «Секретно») собрании, один из высокопоставленных чиновников российского Минобороны говорил, что цель военной реформы – создать мобильные, хорошо оснащенные и подготовленные Вооруженные силы. На сей счет, мол, имеются конкретные предложения, а главное – есть политическая воля руководства РФ.

Военное строительство и геополитика

Тогда же было сказано – главенствующую роль в процессах военного строительства играет учет складывающейся геополитической обстановки. При этом отмечалось: «Мы наблюдаем попытки Запада обеспечить свою энергетическую безопасность за счет России», а «развитие ПРО США производится для уменьшения ядерно-ракетного потенциала ответного удара».

Что ж, все было сказано верно. Как верной являлась и следующая констатация: «США хотят сохранить превосходство за счет расширения зоны ответственности, в том числе включая регионы традиционного влияния России».

Обращалось внимание и на то, что базы США и НАТО вокруг РФ не только не сворачиваются, но появляются в странах, относительно недавно входивших в Организацию Варшавского договора (ОВД), в бывших советских республиках. Отмечалось, что в Североатлантический альянс пытаются затащить Грузию и Украину, а непосредственно у границ РФ имеет место концентрация сил блока. Подчеркивалось: в США и НАТО несколько десятков вооруженных формирований, способных участвовать примерно в шести конфликтах на удалении до 10 тысяч км от районов постоянной дислокации. Возможная же арена борьбы – зона на российских рубежах и в странах СНГ при готовности некоторых частей и подразделений к действиям в течение нескольких часов.

Говорилось тогда и о росте политических, экономических противоречий между Россией, США и Канадой, о том, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс претендуют на господство в Арктике, и т. д.

Между тем в некоторых кругах российской исполнительной и законодательной власти проглядывает тенденция не только лояльно сотрудничать с Североатлантическим альянсом, но и попроситься в него в подходящий момент. А ведь оценка подобных предложений в России может быть, мягко говоря, только резко отрицательной. Причем для обоснования негативного отношения к идее вступления РФ в НАТО есть много доводов.

Смертельно опасное партнерство

НАТО – антироссийский союз, который может существовать только как антироссийский. Альянс избавится от такой направленности лишь в одном случае: если исчезнет как государство и субъект мировой истории сама Россия. Переход на стандарты НАТО будет означать фактически крах наших Вооруженных сил и окончательную стагнацию и разрушение отечественного военно-промышленного комплекса. Нельзя допускать НАТО в российскую систему боевого управления войсками и вооружениями. Привлечение России к военным акциям альянса ухудшит отношения Москвы со многими геополитическими соседями.

Североатлантический союз, созданный по Вашингтонскому договору от 4 апреля 1949 года как «Альянс для коллективной обороны», был образован против нашей страны, развивался в ходе противостояния с ней и всегда проводил и проводит политику, полностью противоположную интересам России. В заключительном коммюнике сессии Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 10 декабря 1996 года подчеркивается: «Союз исполнен решимости сохранить свою политическую и военную мощь, обеспечивая способность выполнить свои задачи в полном объеме».

К тому времени политическая и военная мощь России стала и близко не сравнимой с политической и военной мощью СССР. Тем не менее НАТО твердило: «Союз будет и впредь укреплять европейскую безопасность (? – С. Б.), сохраняя потенциал коллективной обороны (от кого? – С. Б.), принимая новых членов (зачем? – С. Б.), расширяя и укрепляя отношения сотрудничества со всеми партнерами (по типу «патрон – клиент»? – С. Б.), включая установление прочного партнерства (волков с баранами? – С. Б.) с Россией в области безопасности и особые отношения (ну-ну. – С. Б.) с Украиной...». Это было заявлено уже после бомбардировок Сербии, но еще до трагедии Косова.

А начиналось все с приглашения к «Партнерству во имя мира» (ПИМ), Рамочный документ относительно которого был принят на заседании Североатлантического совета в Брюсселе 10–11 января 1994 года. И почти сразу же НАТО начало подготовку к первой войне на европейском континенте после 1945 года – на Балканах. Одновременно в штаб-квартиру альянса в Брюсселе, как ранее в ханскую ставку в Золотую Орду, потянулась вереница глав государств, верноподданнически заявляющих о присоединении к ПИМ.

21 ноября 1994 года «по запросу миротворческих сил ООН» авиация НАТО нанесла бомбовые удары по сербской части Хорватии...

В Старом Свете стараются не вспоминать о подписанном 35 государствами, включая всех членов НАТО, 1 августа 1975 года в Хельсинки Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, не путать с ОБСЕ!). Он закрепил нерушимость сложившихся на континенте границ. Предпочитают не касаться и вопросов, связанных с судьбой Организации Варшавского договора, созданной в 1955 году, через шесть лет после возникновения НАТО, и распущенной 25 февраля 1991 года. Напомню, что за день до ликвидации ОВД в Кувейте началась первая интервенционистская акция «коалиционных сил» (фактически сил НАТО) против Ирака.

«Знаковая» связь этих двух событий несомненна. Но ведь очевидна также связь НАТО и ОВД. ОВД учредили как ответ не столько на образование, сколько на агрессивное развитие Североатлантического альянса, поскольку Варшавский договор был заключен 14 мая 1955 года, после того как 6 мая 1955-го ФРГ стала членом блока. Вслед за роспуском ОВД сразу же на повестку дня должен был встать – казалось бы – вопрос об упразднении НАТО. Вместо этого с 1991 года начинается новый расцвет союза. К его 16 членам за 20 лет прибавилось еще десять.

Над чем надо поразмыслить

Сегодня вследствие реальной политики Брюсселя и Вашингтона, имея в виду НАТО, можно писать просто Блок – с большой буквы. Ибо Североатлантический альянс сейчас – единственный реально и мощно функционирующий военный союз в мире. Причем НАТО– это и единственная в мире агрессивная организация. Она угрожает России во внешнеполитическом и военно-политическом отношении уже тем, что последовательно реализует стратегию создания недоброжелательного отношения к Москве у ее бывших европейских союзников. Это с одной стороны. А с другой – явно попустительствует (если не прямо их организует и финансирует) пронатовским акциям в пределах российского геополитического пространства. Прежде всего на Украине и в Грузии. И даже пытается проделывать это в самой РФ.

Впору говорить и об угрозах чисто военных. Это не только намерения США и стран НАТО в сфере европейских элементов американской противоракетной обороны. Европейская ПРО призвана быть скорее неким манекеном, отвлекающим внимание от противоракетных систем США морского, воздушного и космического базирования. Для России опасность в чисто военном плане – сознательная психологическая переориентация вооруженных сил стран – «новоделов» Блока с дружественного отношения к РФ на недружественное и даже враждебное.

Вдобавок в политике НАТО – если рассматривать ее с позиций декларированных альянсом целей и задач – просматривается все меньше логики и все больше лицемерия и авантюризма. Противодействие «международному терроризму»? Но он – не военная, а политическая и социальная проблема. Штыком и даже «вакуумными» бомбами она не решается.

В дискуссиях на тему «НАТО – Россия» можно слышать, что никто на Западе всерьез не собирается принимать РФ в альянс. Идея членства в НАТО для России – это гнилой банан. И несъедобно, и для здоровья вредно.