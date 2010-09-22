Детонатор будущего катаклизма

Йеменская Республика – настоящий ящик Пандоры арабского мира, одной из беднейших стран которого она является. Это единственная нищая страна на всем Аравийском полуострове. 58 млрд. долларов ВВП при пересчете на одного жителя Йемена составляют 2,5 тыс. долларов в год. Этот же показатель в соседней Саудовской Аравии приближается к 21, в Омане – к 25, в ОАЭ – к 39, а в Катаре – к 120 тыс. долларов.

На пороге двух катастроф

Йемен перенаселен: в нем 22,9 млн. жителей, почти половина из которых – дети и подростки моложе 15 лет. По численности граждан он стремительно догоняет Саудовскую Аравию и превосходит все остальные государства полуострова, вместе взятые. Страна движется к демографической катастрофе: рождаемость – 4,81 ребенка на женщину детородного возраста.

Естественным следствием сочетания высокой рождаемости и неразвитой экономики является безработица, охватывающая, по официальным данным, 35% трудоспособного населения.

Трудовые ресурсы (6,64 млн. человек) настолько превышают потребности экономики страны, что единственный выход для ее населения – выезд в поисках средств существования за границу. Однако за пределами страны йеменцы могут получить лишь черную малооплачиваемую работу, что неудивительно в связи с низким уровнем подготовки рабочей силы, грамотность которой составляет 50,2% (женщин – 30%). 1,5–2 млн. выходцев из Йемена осели за рубежом, преимущественно в государствах Аравийского полуострова. До сих пор это снижало демографическое давление и приносило валютные поступления, составлявшие в отдельные периоды до трети дохода йеменцев, однако ставило рынок труда республики в зависимость от внешнеполитической конъюнктуры. Например, когда президент Салех признал легитимность захвата Ираком Кувейта в 1990 г., это привело к депортации 800 тыс. йеменских рабочих из Саудовской Аравии, причем этот шаг поддержали и другие соседи Йемена.

Страна стоит на грани перехода обычного для Аравийского полуострова дефицита пресной воды в экологическую катастрофу: столица государства Сана в ближайшем будущем может оказаться первым стольным градом мира, запасы питьевой воды в котором будут равны нулю. Пресная вода в Йемене – величайшая ценность. Ее сегодняшние 306 кубометров, приходящиеся в год на одного йеменца, на порядок меньше среднемирового показателя, хотя и ненамного отличаются от катарского. Однако если Катар может позволить себе дорогостоящие современные технологии опреснения, то единственным выходом для Йемена окажутся «водные войны» с Саудовской Аравией, запасы пресной воды которой более чем вдвое превышают йеменские.

Пиратство и торговля оружием

Немалая часть йеменцев готова сражаться с кем угодно и когда угодно – будь то джихад за пределами страны, племенная междоусобица, конфликт с центральным правительством, гражданская война или противоборство с соседними государствами. Страна насыщена оружием, значительная часть которого находится у населения. Ополчения воинственных хауситских племен, оснащенные тяжелой техникой и средствами ПВО, как показали события начала года, способны нанести поражение не только армии генерала Салеха, но и элитным частям Национальной гвардии Саудовской Аравии. Среди сепаратистов юга немало безработных силовиков поглощенной Северным Йеменом в 1990 г. социалистической Народной Демократической Республики Йемен, квалификация которых зачастую выше, чем военнослужащих правительственных войск.

Пристальное внимание, которое уделяется Йемену в современной региональной стратегии США, объясняется тем, что эта страна – не только родина Усамы бен Ладена, но и тыловая база «Аль-Каиды». Данная организация активно и в массовом порядке пополняет йеменцами ряды «воинов джихада» для «войны с неверными» в Ираке.

Одновременно страна является пристанищем для десятков тысяч бывших солдат и офицеров армии Саддама Хусейна. Многие из них привлекаются американцами для укрепления армии президента Салеха (в первую очередь это касается ВВС).

Контроль над Йеменом равнозначен контролю над проливом Баб-эль-Мандеб, стратегическими опорными пунктами в Адене и на Сокотре и торговыми путями, пролегающими по Красному морю и западной акватории Индийского океана. Через Аденский залив идет 50% мирового балкерного транзита, около 30% контейнерных перевозок, почти 25% нефти. Пролив проходит ежегодно около 20 тыс. судов с нефтью для стран ЕС и США и промышленными товарами из государств Южной и Юго-Восточной Азии.

Использовать уникальное геополитическое положение Йемена стремятся действующие на территории страны радикалы всех типов – от идейных исламистов до экс-марксистов. Корсарский промысел – в основном сфера деятельности выходцев из Сомали, которые в Йемене опираются на 170-тысячную диаспору. Действия морских бандитов нанесли непоправимый урон йеменскому рыболовству, дававшему на юге доход 60% населения страны. Похищение иностранцев для выкупа – специализация племенных шейхов. Терак­ты – поле деятельности «каидистов».

А вот продажей оружия и наркоторговлей занимаются почти все группировки. Различные образцы вооружения и даже тяжелую боевую технику можно свободно приобрести на специализированных рынках, находящихся под патронатом местных властей. Сбыт наркотиков большинство населения также не считает предосудительным занятием.

На севере страны оружейный бизнес – вторая после нефти статья доходов здешней элиты. Принятый в 1992 г. закон, который в теории должен был его ограничить, на практике помог ему легализоваться. Крупнейшие оружейные рынки Йемена находятся на севере, в Сааде и Амране, меньшие по размерам – в Даммаре, Шабуа, Маарибе и Бейте. Там любой желающий легко купит ракеты «земля-земля», ПЗРК, танки, бронетранспортеры, гранатометы, минометы, автоматы, пулеметы, пистолеты и, конечно, боеприпасы. Ко всему этому прилагаются официальные сертификаты Министерства обороны республики.

Оружейная торговля в стране – часть бизнеса семейного клана Ахмар, выходцы из которого занимают ряд ключевых постов в военном ведомстве и спецслужбах. Крупнейший продавец оружия в Сааде – Х. Ахмар, конкурентом его является зять президента Салеха – А. Д. ас-Сагир. До 70% вооружений из Йемена направлялось в Королевство Саудовская Аравия (КСА) и далее в Ирак, Афганистан и Пакистан для «противодействия шиитской экспансии».

Запутанный клубок

Йеменская армия не слишком успешно контролирует насыщенную оружием страну. Безопасность 1906-километрового побережья возложена на береговую охрану МВД численностью до 2 тыс. человек. Войсками центральной безопасности МВД (50 тыс.) командует брат президента М.А. Салех. Антитеррористическим подразделением – сын главы государства А. Салех.

Пытаясь модернизировать ВС, президент Салех в 1999–2010 гг. приобрел вооружение и военную технику, а также заключил контрактов на их поставку на несколько миллиардов долларов. Основные партнеры Йемена в сфере ВТС – Россия, Украина, Белоруссия, Польша, США, Франция, КНР и КНДР. При этом боеспособность армии в отличие от племенных формирований чрезвычайно низка, и ее роль в качестве опоры власти президента Салеха сомнительна.

Ситуацию отягчают реваншистские настроения. Значительная часть элиты и населения требует возвращения Йемену провинций, отторгнутых от страны в начале ХХ века ибн‑Саудом. К тому же в настоящее время президент Салех балансирует между внутренними и внешними силовыми центрами в попытке передать власть сыну.

В последнее время отмечается активизация в Йемене «Аль-Каиды», включая нападение на штаб-квартиру спецслужб в Адене. На территории страны скрывается гражданин США, названный президентом Обамой «врагом государства», этнический йеменец А. аль-Авлаки, который пытался организовать взрыв самолета в Детройте, расстрел военнослужащим-мусульманином сослуживцев на военной базе в Техасе и координирует «спящую сеть» исламистских террористов на территории США.

Не исключено, что единый Йемен, возникший в 1990-м, доживает последние годы. В случае распада государства районы на севере, где выступит доминантой Иран, будут противостоять зонам влияния КСА, а на юге усилится «Аль-Каида». Опасная перспектива для страны, в которой оружия больше, чем водных источников, а население в ближайшие 20 лет достигнет 40 млн., а через 30 лет превысит 60 млн. человек. В конечном счете превращение Йеменской Республики из государства в территорию войны всех против всех, как это уже произошло с Сомали, Ираком и Афганистаном, неизбежно взорвет весь Аравийский полуостров. Проблема в том, что отлично понимая роль Йемена как детонатора будущей катастрофы, никто из заинтересованных сторон не знает, как ее предотвратить.