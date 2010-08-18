Настоящее и будущее Черноморского флота

Севастополь немыслим без флота. Быть родным домом для людей и кораблей, оберегающих южные рубежи России, – вот что составляло основной смысл жизни крымской цитадели с самого ее основания. И не случайно вплоть до недавнего времени главным лицом в городе являлся не руководитель местной администрации, а командующий Черноморским флотом.

Немного истории

День ВМФ в Севастополе, наверное, самый любимый и почитаемый праздник. Поспорить с ним в этом отношении может разве что 9 Мая, когда севастопольцы отмечают и освобождение города в 1944-м, и День Победы в 1945-м.

После распада СССР отечественный Военно-морской флот угасал вместе со страной. Не избежали этой участи и силы Черноморского флота, подвергшегося разделу между Россией и Украиной. В результате он лишился огромного числа боевых кораблей и вспомогательных судов, объектов инфраструктуры.

Обновлять корабельный состав объединения было невозможно как вследствие позиции официального Киева, так и потому, что в самой России корабли почти не строились. В итоге Черноморский флот стал самым старым по возрасту кораблей объединением. Большинство его боевых единиц 1–2-го рангов спущены на воду в 70-е годы. Рубеж 2020 г. имеет шанс пережить только «Москва» – и то при условии капитального ремонта и модернизации.

Разумеется, и лидеры российского государства, и руководство Минобороны России прекрасно понимают: Черноморский флот еле дышит. В июне 2010 г. главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил, что черноморцы должны получить в течение ближайшего десятилетия 15 новых боевых единиц. На параде он конкретизировал свое обещание: первые два корабля придут на ЧФ уже в этом году. Флот должны укрепить фрегатами проекта 1154 «Ярослав Мудрый» (введен в строй в 2009-м) и «Неустрашимый» (вошел в строй в 1994-м). Балтийский флот, который передает свои корабли, получит фрегаты проектов 11356, 22350 и усовершенствованные корветы проекта 20380 «Стерегущий». Вскоре современные боевые единицы ожидаются и на самом ЧФ, при этом шесть из них – три фрегата и три подлодки – должны быть заложены уже в ближайшее время.

Такая спешка вызвана как критическим возрастом большинства кораблей ЧФ, так и наличием множества задач, которые стоят перед ВМФ России в зоне ответственности Черноморского флота. Это обеспечение безопасности южных границ РФ непосредственно на Черном море, военное присутствие в Средиземном море, охрана судоходства и борьба с пиратами в западной части Индийского океана и многое другое.

Для выполнения данных установок флот должен развивать все рода сил.

Надводные корабли

Сегодня главные силы ЧФ, кроме «Москвы», представляют собой соединение, имеющее при отличном противолодочном потенциале довольно скромные ударные возможности и не слишком сильную ПВО. Такая узкая специализация не позволяет кораблям решать стоящие перед ними задачи в полном объеме.

«Ярослав Мудрый» и «Неустрашимый», оснащенные современными системами управления вооружением и ракетными комплексами, смогут значительно повысить потенциал флота, заменив в составе дивизии противолодочных кораблей два из трех ее сторожевиков.

В этой паре однотипных кораблей достроенный позднее «Ярослав Мудрый» превосходит «Неустрашимого» за счет более современного оборудования и наличия противокорабельного ракетного комплекса «Уран». Сам «Неустрашимый» должен получить новое оборудование и штатно полагающийся ему ПРК «Уран» в ходе ремонта, который предстоит в ближайшие годы, но даже в своем настоящем виде он значительно превосходит любой из черноморских сторожевиков.

Даже это небольшое пополнение уже значительно увеличит потенциал флота. Поставка же 15 боевых единиц до конца 2020 г. позволит полностью преобразить ЧФ, заменить весь состав первой линии, изменить его организационно-штатную структуру и создать основу для дальнейшего усиления флота.

В идеале спустя 15–20 лет ЧФ должен насчитывать от 8 до 14–16 кораблей класса корвет-фрегат. Необходимо также порядка 30 малых ракетных и малых артиллерийских кораблей и тральщиков, которые будут охранять водный район, патрулируя российское побережье.

В целом численность боевого состава Черноморского флота (с учетом подводных сил) должна составлять порядка 50 единиц.

Подплав

В современных политических реалиях становится менее вероятным конфликт РФ и блока НАТО в целом, исход которого однозначно решался бы применением ядерного оружия. В то же время сохраняется возможность противоречий с отдельными государствами, где ядерный аргумент является чаще всего избыточным.

Современный же подводный флот – крайне гибкий инструмент, позволяющий бороться с судоходством противника, его надводным флотом, береговыми объектами, обеспечивать действия спецподразделений и выполнять ряд других миссий. Кроме того, как и надводные корабли, подводные силы ЧФ могут и должны привлекаться для выполнения задач за пределами Черного моря.

В июньском заявлении главкома ВМФ прозвучала информация о планируемом строительстве для ЧФ шести ПЛ проекта 636. Эти лодки пусть и не являются последним словом мирового подводного кораблестроения, тем не менее, обладают модернизационным потенциалом и способны выполнять широкий круг задач.

Десантные силы

Как и вся военная машина России, ее морская пехота реформируется. Ряд подразделений сокращается, в других меняются штаты. Интенсивность боевой подготовки, по словам офицеров береговых войск флота, заметно возросла. Сокращение числа военнослужащих по контракту в сочетании с коротким сроком службы срочников требует большого труда для поддержания готовности на должном уровне.

Морская пехота требует перевооружения. Оно идет – в частности, на ЧФ в настоящее время обновляются парк самоходных артустановок и автопарк. Можно отметить и стрелковое оружие: морпехи используют усовершенствованные версии автомата Калашникова. Вместе с тем до сих пор остаются в строю устаревающие бронетранспортеры советского производства, а также большие десантные корабли, построенные в свое время в Польше по советскому заказу.

Чем можно заменить черноморские БДК? Одной из главных «флотских» тем сегодня является перспектива приобретения для ВМФ России кораблей типа «Мистраль». Очевидно, что такой корабль вряд ли понадобится морской пехоте. Основной операционной зоной ЧФ являются Черное и Средиземное моря, где более или менее масштабные десантные операции с участием российских сил вряд ли ожидаются. При этом в случае роста напряженности ситуации не исключено перекрытие Турцией черноморских проливов.

Реально усилить черноморскую морскую пехоту может постройка 3–4 БДК нового проекта 1177.1, головной корабль которого «Иван Грен» должен войти в строй в 2011 году. В сочетании с созданием дополнительно нескольких кораблей на воздушной подушке это пополнение позволит морской пехоте ЧФ выполнять все возможные задачи.

Морская пехота традиционно окутана ореолом элитности. В советское время она рассматривалась прежде всего как «наконечник копья» – первый эшелон морского десанта, чья задача расчистить плацдарм и захватить порт, в котором смогут затем высадиться главные силы. А теперь задачи изменились.

Сегодня морская пехота ценна как один из самых гибких инструментов ВМФ. С ней любое соединение флота обретает способность вести собственную «ограниченную войну» на берегу в своей зоне ответственности. Итогом могут быть умиротворение сторон, точечное поражение особо важных целей – собственными силами подразделений «черных беретов» или с привлечением ударных возможностей кораблей и морской авиации. Или активные действия по защите судоходства с зачисткой пиратских баз. Наконец морская пехота по-прежнему сохраняет роль сил первого эшелона морского десанта на случай большой войны.

Авиация

ВВС ЧФ в настоящее время находятся в критическом состоянии. В их распоряжении всего один полк бомбардировщиков Су-24М, звено разведчиков Бе-12 и 20–30 вертолетов Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

Проблемы ударной авиации флота и прикрытия его истребителями, можно надеяться, будут решены в рамках недавно созданного объединенного стратегического командования «Юг», куда вошел и Черноморский флот. Поддержку его будет осуществлять авиация ВВС России, подчиняющаяся штабу командования. Разумеется, иметь специализированные истребительные и бомбардировочные подразделения морской авиации на данном ТВД было бы лучше, но объективно такой возможности сейчас нет.

В то же время ВВС неспособны решать ряд специфических задач морской авиации, включая борьбу с подлодками, контроль за судоходством, спасение на водах и др. Для этого флот должен располагать специализированными авиачастями.

Представляется, что проблему частично удастся решить поставкой на ЧФ как минимум одной эскадрильи (8–10) патрульных противолодочных машин, скажем, на основе самолета Ил-114, а также не менее 25–30 новых противолодочных, транспортно-боевых и спасательных вертолетов Камова и Миля в ближайшие десять лет.

Береговая оборона

Задачи береговой обороны ЧФ – одни из самых сложных. С учетом базирования главных сил флота на территории иностранного государства, гарантий долговременных дружественных отношений с которым нет, решать эти задачи приходится весьма малыми силами, что предъявляет к ним особые требования. Главную ставку здесь надо делать на мощь современного высокоточного оружия. ЧФ располагает мобильными артиллерийскими комплексами типа «Берег» и ракетными комплексами. Развитие сил береговой обороны нужно продолжать в этом же ключе – поставкой, скажем, усовершенствованных комплексов берегового базирования «Калибр», более известных как «Клаб-К». Контейнерное размещение пусковых установок и оборудования позволяет надежно их маскировать, избегая преждевременного обнаружения.

Новейшее оружие должны получать и береговые силы ПВО, они сегодня тоже не в лучшем виде. При этом современные системы, которые можно поставить в том числе и на ЧФ, в России есть, причем всех классов: ЗРК большой дальности С-300/С-400, средней дальности – «Бук» и малой – «Тор», а также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».