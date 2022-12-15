Озеро Байкал – одно из самых таинственных и практически неизученных мест России

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15 декабря 2022, 13:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Глубина Байкала составляет ни много ни мало 1642 м. Это самое глубокое озеро на планете. Разумеется, оно окружено множеством разных легенд. На самом дне Байкала практически никто не бывал. И это не удивительно, ведь глубина этого водоёма вызывает ужас даже у бывалых дайверов, не говоря уже про простых людей.

Если вспомнить чудовищ-криптидов России, то сразу же бросается в глаза Бросненский зверь. О том, что в одном из озёр Тверской области обитает нечто ужасное, говорили столетиями. Правда, наука пришла к выводу, что никаких чудовищ Бросно не существует, и всему виной стал обыденный выброс газов, создающих эффект «появления нечто». Вот только на Байкале ещё не всё известно досконально. Там тоже есть легенды о таинственных тварях и явлениях, которые бросают в дрожь. Например, отдельные источники говорят о загадочном водовороте. Местные верят, что это могут быть врата в мир мёртвых или духов. На акватории озера есть место, которое оплывают стороной. Там-то как раз и появляется водоворот. Его прозвали Чёртовой воронкой, и явно неспроста. Воронка и правда опасна для людей. Она в прямом смысле может затягивать в себя всё, что угодно.

Что до самих чудовищ, то местные говорят о неком Лусуд Хане. Это существо также именуют «Повелителем Водяных Драконов». Отдельные люди верят, что монстр живёт на самых глубинах озера Байкал и питается местной фауной. Легенды о загадочной твари исходят от китайских путешественников 16 столетия. Они сообщали о встречи с мистической «рыбой-драконом». Также о существе, обитающем в пределах озера, говорят древние письмена. Никто не знает, сохранилось ли это создание до сих пор в акватории Байкала, или же оно давно умерло. В любом случае, криптиды вполне могли существовать ещё во времена средневековья. Но вопрос об их выживании в нынешний век остаётся открытым. Все эти загадочные звери из легенд и мифов могут быть давно уже мёртвыми.

Тем не менее, дно Байкала толком не исследовано. И соответственно, нельзя стопроцентно утверждать, что там нет ничего сверхъестественного. Напротив, древние криптиды могли сохраниться глубоко на дне. Да и происхождение озера до сих пор вызывает споры. По данным учёных, ему не менее 35 млн лет. А там уж неизвестно, кто именно мог сохраниться в пределах Байкала с того периода. Не стоит забывать про древнейших обитателей океана, известных как акулы. Они существовали ещё за сотни миллионов лет, и некоторые из них успешно сохранились в наши дни.