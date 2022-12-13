Откуда взялся миф о Бросненском звере, якобы обитающем в Тверской области

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13 декабря 2022, 14:32 Александр Крохмаль, Журналист

Таинственная природа Тверской области. Фото: Global Look Press

В России есть своё Лох-несское чудовище. Причём речь идёт далеко не о единственном персонаже. Существует миф о так называемом Бросненском звере, который заходит в глубину веков.

Всем известно, что озёра часто бывают совсем неизученными объектами, и это даёт возможность предполагать наличие там древних и неисследованных видов. Есть даже такая наука, именуемая криптозоология. Она подразумевает изучение видов, которые считаются вымершими. Часто основывается на мифах и легендах.

Миф о Бросненском звере существует давно. Он был популярен ещё во времена монголо-татар. Первые упоминания как раз уходят в период монгольского ига. Войска Батыя сталкивались с неизвестным чудовищем, жившим в озере Бросно, что располагается в нынешней Тверской области. Из-за возникшего ужаса перед неизведанной тварью монголы попросту разбежались. Они посчитали, что чудовище послано тёмными силами. Особенно часто говорили о сильном всплеске воды и пузырях. Но точное описание криптида никто не составлял. Говорили лишь то, что его длина могла достигать не менее 5 метров. Почти что как американский «огопого».

В сороковые годы ходил слух, что чудовище сожрало немецкого лётчика, который рухнул совсем рядом с озером Бросно. Впрочем, легенды об этом монстре были всегда. Крестьяне, жившие неподалёку, утверждали, что видели загадочного зверя не один раз. Но самое удивительное – то, что тварь, похоже, сохранилась до нашего времени. В 1992 году один из местных рассказывал, что видел, как драконообразное создание грелось на песке. В 2001 году прошёл слух о том, что монстр убил целую семью на озере. Все эти истории всё больше и больше закрепляли у местных жителей страх. Крестьяне боялись даже просто подходить к озеру Бросно.

По всем описаниям, чудовище более всего походило на выжившего плезиозавра. Но научные мужи опровергают этот факт. Согласно данным от серьёзных учёных, существование Бросненского зверя вообще может быть под вопросом. Как выяснилось, глубина озера составляет всего 41 м. Среда обитания для этого гипотетического существа явно не подходящая. Гидрологи и зоологи также отмечали, что для зверя таких размеров здесь нет кормовой базы. Зато научные деятели обнаружили кое-что очень интересное. На дне озера, как оказалось, происходят гнилостные процессы из-за падающих в воду деревьев. И в связи с этим образуются скопления сероводорода и метана. Иногда они даже поднимаются на поверхность, создавая эффект «пришествия монстра».

Одним словом, учёные посчитали проявления Бросненского 5-метрового зверя за галлюцинацию и средневековые предрассудки. Мол, газ поднимается к верху и создаёт обилие пузырей. В редком случае, происходит помутнение рассудка, и люди видят разных чудовищ. Но тогда почему древние часто описывали именно рептилию? И по какой причине, мифы часто совпадают друг с другом? Неужели всему виной всё-таки банальный газ? Или же есть в этой легенде нечто, на что стоит обратить внимание? Все эти вопросы пока что остаются без ответов. Хотя современная наука, пожалуй, чётко признаёт, что никакого Бросненского зверя там нет, и не было.