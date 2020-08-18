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Выложено «предсказание «спящего пророка» из США» о кризисе в России в 2021 году

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v-kosmose.com

Выложено «предсказание «спящего пророка» из США» о кризисе в России в 2021 году
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Ясновидящий из США Эдгар Кейси якобы спрогнозировал экономический кризис в Российской Федерации в 2021 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Согласно предсказанию, приписываемому прозванному «спящим пророком» экстрасенсу, ситуация в России в 2021-м ухудшится настолько, что ее жители столкнутся с голодом. При этом именно в данный период времени в стране должен появиться новый сильный лидер, который объединит граждан вокруг себя, говорится в «пророчестве Кейси», который опубликовал портал v-kosmose.com.

Ранее в сеть выложили прогноз православного старца Иосифа о ядерной атаке России по Турции.

ДЦ

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