Опубликовано предсказание православного старца о ядерном ударе России по Турции

В будущем произойдет вооруженный конфликт между Турцией и Грецией, в который на стороне Афин вмешается Россия. Соответствующее предсказание сделал живший в XX веке греческий священник Иосиф, говорится в материале, размещенном в блогосфере.
Согласно пророчеству православного старца, приведенному каналом «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», Москва нанесет ядерный удар по Турции, когда положение ее противника будет критическим. Итогом противостояния станет взятие Россией Стамбула (бывшего Константинополя), который передадут Греции. Последнее событие случится в 2053 году, отмечается в процитированном посте.
Ранее сообщалось, что в интернет выложили «предсказание Матроны Московской» о России.
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