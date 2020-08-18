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Аргументы Недели Непознанное 13+

Опубликовано предсказание православного старца о ядерном ударе России по Турции

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Опубликовано предсказание православного старца о ядерном ударе России по Турции
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В будущем произойдет вооруженный конфликт между Турцией и Грецией, в который на стороне Афин вмешается Россия. Соответствующее предсказание сделал живший в XX веке греческий священник Иосиф, говорится в материале, размещенном в блогосфере.

Согласно пророчеству православного старца, приведенному каналом «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», Москва нанесет ядерный удар по Турции, когда положение ее противника будет критическим. Итогом противостояния станет взятие Россией Стамбула (бывшего Константинополя), который передадут Греции. Последнее событие случится в 2053 году, отмечается в процитированном посте.

Ранее сообщалось, что в интернет выложили «предсказание Матроны Московской» о России.

ДЦ

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