«Пророчество Матроны Московской» о возрождении России после 2024-го выложили в СМИ

Выложено приписываемое Матроне Московской пророчество о будущем возрождении России. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет издание «Известия Мордовии», святая РПЦ якобы предсказала, что благоприятный для России период начнется после 2024 года. К данному сроку страна преодолеет выпавшие на ее долю испытания, говорится в процитированной публикации.
При этом утверждается, что Матрона Московская сделала оговорку, согласно которой возрождение России произойдет только в том случае, если ее жители снова придут к вере в Бога.
Ранее сообщалось, что в сети разместили пророчество игумена Гурия (Чезлова) о нападении Китая.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.