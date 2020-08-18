«Пророчество Матроны Московской» о возрождении России после 2024-го выложили в СМИ

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18 августа 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия Мордовии»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Выложено приписываемое Матроне Московской пророчество о будущем возрождении России. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Известия Мордовии», святая РПЦ якобы предсказала, что благоприятный для России период начнется после 2024 года. К данному сроку страна преодолеет выпавшие на ее долю испытания, говорится в процитированной публикации.

При этом утверждается, что Матрона Московская сделала оговорку, согласно которой возрождение России произойдет только в том случае, если ее жители снова придут к вере в Бога.

Ранее сообщалось, что в сети разместили пророчество игумена Гурия (Чезлова) о нападении Китая.