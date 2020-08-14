Опубликовано предсказание старца о гражданской войне в России и нападении Китая

Россию в будущем ждут гражданская война и агрессия со стороны Китая. Соответствующее пророчество сделал в свое время игумен Гурий (Чезлов), говорится в материале, размещенном в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», православный старец предсказал, что в России разгорится масштабный гражданский конфликт. При этом все истинно верующие будут эвакуированы до начала столкновений.
Также Гурий спрогнозировал, что на страну нападет Китай. Армия восточноазиатского государства сможет быстро захватить территорию вплоть до Урала. В результате боевых действий Россия потеряет свыше четырех миллионов военных, отмечается в предсказании.
Ранее сообщалось, что в интернет выложили пророчество французского экстрасенса Каедэ Убер для России на 2020 год.
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