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Пророчество «наследницы Ванги» для России на 2020 год опубликовали в интернете

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пророчество «наследницы Ванги» для России на 2020 год опубликовали в интернете
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В интернете разместили пророчество для Российской Федерации на 2020 год, которое сделала француженка Каедэ Убер. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», Убер, которую в СМИ называют «наследницей Ванги», предсказала, что влияние России на международной арене в 2020-м усилится. Европейский союз должен снять с Москвы экономические ограничительные меры, введенные в связи с украинскими событиями, при этом рубль будет слабеть.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили прогноз о конце света в сентябре текущего года.

ДЦ

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