Власти США создадут рабочую группу по изучению НЛО

В сети на днях появилась информация о том, что Пентагон в обозримом будущем создаст рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, которые ранее были якобы замечены летчиками ВВС США.
Уточняется, что заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки Дэвид Норквист станет куратором рабочей группы, которая, согласно последним данным, будет официально представлена уже в ближайшие дни. Об этом американским телеканалам сообщили источники в военном ведомстве.
Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выделило средства на первый в истории проект по поиску внеземных цивилизаций.
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