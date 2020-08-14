Три четверти работодателей при выборе сотрудников смотрят на знак зодиака

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14 августа 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Гороскоп. Фото: pexels.com

При подборе персонала большинство работодателей обращают внимание не только на профессиональные качества сотрудника, но и на его знак зодиака, рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Астролог объяснил, что порядка 75% работодателей ориентируются на гороскоп потенциального сотрудника. Эксперт подчеркнул, что разные знаки зодиака так или иначе предрасположены к разной деятельности. К примеру, из львов выходят неплохие руководители, а девы – исполнители, отлично справляющиеся с тонкой и скрупулёзной работой, передает Мир24.

«Многие наши бизнесмены 30 лет назад после распада СССР начали организовывать свой бизнес, и приглашали меня, например, чтобы я подобрал им кадры на разные должности – главного бухгалтера, менеджера и так далее. Очень успешно это происходило. Люди, которые ко мне обращались, процветали. Это были первые холдинги», - отметил Бородачев.