Ленивые люди всю жизнь остаются пленниками своего гороскопа

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14 августа 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Гороскоп. Фото: pexels.com

В гороскопы можно верить или не верить, но каждый хоть раз сталкивался с астрологическим предсказанием, которое верно описывало его черты характера, привычки или слабости.

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев заявил, что если человек ленив, то он на всю жизнь останется пленником своего гороскопа. Остальные же могут развить в себе любые необходимые качества вне зависимости от даты рождения и положения планет, передает Мир24.

«Когда мы затихаем, а свое собственное ощущение мира вырабатываем, тогда мы меньше ошибаемся, иначе нами управляют очень серьезно масс-медиа, и люди забывают про свою индивидуальность», - считает Бородачев.