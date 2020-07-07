Астролог рассказал, как большой парад планет повлияет на жизнь людей

Аргументы Недели → Непознанное 13+

7 июля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Астрология. Фото: pixabay.com

В июле жители Земли могут наблюдать Большой парад планет. Положение небесных тел может оказать сильное влияние на жизнь некоторых людей. Об этом рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Начало большого парада планет пришлось на 5 июля – в этот день шесть планет выстроились по одну сторону от Солнца. «Всем нужно взяться за себя. Не за общество, не трясти своих правителей — нужно потрясти самого себя. Летний парад планет — точка отсчета, когда земные энергии восходят. Июль — месяц восходящей энергии Земли, она нас подпитывает», - предупредил астролог.

Он добавил, что после окончания парада планет и по итогам текущего года в жизни многих могут произойти значительные изменения. По его словам, безвольные и расслабленные люди не смогут подняться даже на прежний уровень, а вот сильные личности найдут себя и станут значимыми фигурами в обществе, передает Мир24.