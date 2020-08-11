Ванга предсказала укрепление отношений РФ и Белоруссии, а также эпидемию в 2020 году

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11 августа 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ванга, Serguei Fomine/Russian Look

Болгарская ясновидящая Ванга при жизни дала целый ряд пророчеств на 2020 год. Известно, что знаменитая во всем мире провидица считала, что для всего человечества он станет весьма опасным.

В часности, Ванга предрекла в 2020 году значительный экономический спад и эпидемию. "Корона будет над всеми нами", – утверждала провидица. Она также была убеждена, что именно в этот период в мире восторжествует зло.

Она, однако, "обнадежила" жителей планеты, заявив, что российские ученые создадут вакцину через три месяца после прохождения пика эпидемии. По утверждению ясновидящей, именно это лекарство спасет весь мир.

Ванга также пророчила вспышку агрессии на почве религии в Европе. По ее мнению, в мире возникнет хаос, в котором выстоит только Россия.

Более того, провидица предположила, что в России родятся талантливые дети, которым впоследствии удастся открыть новую планету, пригодную для жизни.

Болгарская ясновидящая считала, что в 2020 году у РФ возникнет крепкий союз с Китаем и Индией, а также Москва укрепит отношения с Минском.

Отметим, что не все пророчества Ванги сбываются, однако некоторые действительно совпадают с событиями в мире.