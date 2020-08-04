Астролог научила, как завлечь удачу в первую неделю августа

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4 августа 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Астрология. Фото: pixabay.com

Астролог Яна Ваганова рассказала, как можно привлечь к себе удачу в первые дни нового месяца. К примеру, в понедельник, 3 августа, нужно прислушиваться не только к себе, но и к окружающим.

Во вторник важно следить, чтобы в душе была гармония и спокойствие, добиться этого состояния можно при помощи физической активности. В среду не лишним будет уделить внимание бытовым вопросом, а также внимательно контролировать все сказанное. В четверг стоит тщательно обдумывать все свои действия, а в пятницу активно приниматься за интересные проекты и помогать близким с их проблемами. При этом новые дела лучше не брать.

Что касается выходных, то в субботу Ваганова рекомендовала позаботиться о комнатных растениях и занять время медитацией и йогой. В воскресенье стоит как следует отдохнуть, а затем заняться делами. «Удачными будут любые занятия, связанные с автотранспортом, — от поездок загород до купли-продажи и ремонта авто», - добавила астролог.