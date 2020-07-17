Астрологи назвали имена женщин с тяжелым характером

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17 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: cursorinfo.co

Женщина. Фото: pixabay.com

Принято считать, что имя может наделить своего владельца определенными личностными качествами. Астрологи рассказали, женщинам с какими именами часто сложно наладить личную жизнь.

Эксперты заявляют, что девушки с именем Инна рождены с тяжелым характером. Такие женщины зачастую недовольны жизнью, не умеют договариваться и не готовы идти на компромисс. Также Инны часто не обращают внимания на чувства и переживания других и считают, что люди им должны. Астрологи добавляют, что ради достижения поставленных целей Инны могут быть готовы идти по головам.

Не самая легкая судьба и у Тамар. Считается, что девочки по имени Тамара вырастают в сильных и властных женщин с жестким характером. Еще одна отличительная черта Том – ревнивая натура.

Аллы попали в список женщин со сложным характером из-за своей любви командовать, а также хвастовства и надменности в отношении окружающих.

Астрологи подчеркивают, что не всегда женщины с перечисленными именами обладают такими качествами.