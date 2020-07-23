Экстрасенс рассказал о реальной причине романа Арзамасовой и Авербуха

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23 июля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Елизавета Арзамасова. Фото: соцсети

Экстрасенс Александр Кинжинов рассказал, на чем строятся отношения 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха. По мнению финалиста «Битвы экстрасенсов», дело не в меркантильном расчете – парой действительно движет любовь.

Экстрасенс заявил, что отношения Арзамасовой и Авербуха, скорее всего, продлятся долго, поскольку строятся на взаимной любви. «Карты говорят конкретно — чувства есть. Да, это любовь. Это не корысть какой-либо из сторон, не попытка привлечь к себе внимание. Илья и Лиза действительно любят друг друга, причём отношения эти крепкие и, скорее всего, долгие. Это тот самый случай, про который говорят: «Любви все возрасты покорны», - рассказал Кинжинов.