Экстрасенс рассказал о реальной причине романа Арзамасовой и Авербуха

Экстрасенс Александр Кинжинов рассказал, на чем строятся отношения 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха. По мнению финалиста «Битвы экстрасенсов», дело не в меркантильном расчете – парой действительно движет любовь.
Экстрасенс заявил, что отношения Арзамасовой и Авербуха, скорее всего, продлятся долго, поскольку строятся на взаимной любви. «Карты говорят конкретно — чувства есть. Да, это любовь. Это не корысть какой-либо из сторон, не попытка привлечь к себе внимание. Илья и Лиза действительно любят друг друга, причём отношения эти крепкие и, скорее всего, долгие. Это тот самый случай, про который говорят: «Любви все возрасты покорны», - рассказал Кинжинов.
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