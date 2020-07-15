Родина предположила, что Авербух начал роман с Арзамасовой, когда ей не было 18 лет

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15 июля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета Арзамасова. Фото: соцсети

Недавно стало известно о романе между 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой и 46-летним фигуристом Ильей Авербухом. Однако Елена Родина уверена, что отношения Арзамасовой и Авербуха начались, когда девушка еще была несовершеннолетней, передает КП.

«Скорее всего, это Лиза его убедила обнародовать роман. Это нужно прежде всего ей», - считает ведущая Родина. Она рассказала, что фигурист и актриса познакомились 10 лет назад. «И я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу... Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет», - заявила Родина.

Она предположила, что правда об отношениях между знаменитостями всплыла не просто так. По мнению ведущей, в дальнейшем пара решится на свадьбу и рождение ребенка.