Как распознать сглаз, рассказала таролог

21 июля 2020, 12:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Таролог Галина Янко рассказала, как понять, что человека сглазили. По ее словам, признаки сглаза отражаются не только на внешнем виде жертвы, но также на его моральном состоянии, здоровье и повседневной жизни.
Внезапная болезнь, потеря любимого человека, плохие сны и несобранность – характерные черты, которые могут указывать на порчу. Также недоброе вмешательство легко заметить по внешнему виду.
«Первый признак — когда причесываешься, на голове волосы скомканы, какие-то гнезда прямо. Волосы начинают вылезать, под глазами начинает появляться чернота. Человек сохнет и тает. Отворачиваются люди, бегут… И под порогом могут найти то соль, то подброшенную землю, то воду. Иголки в доме в дверь воткнутые», - объяснила Янко.
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