Шаманка, таролог и ясновидящий ошиблись, предсказывая судьбу Олимпиады-2020 в Японии

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26 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

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Трое известных экстрасенсов предсказывали судьбу летних Олимпийских игр, которые в 2020 году должны были пройти в Токио, но ошиблись. Шаманка Кажетта, ясновидящий Анатолий Леденев и таролог Саона с уверенностью прогнозировали, что эпидемия коронавируса не сможет отменить проведение Олимпиады-2020 в Японии.

Экстрасенсы ошиблись. МОК решил отказаться от проведения Олимпиады будущим летом, летние Олимпийские игры пройдут в 2021 году. Казахская шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова недавно вернулась из Японии. Она рассказывала, что в Токио готовятся к Олимпиаде, и люди очень ждут ее. Кажетта называла май концом решения проблемы с коронавирусом. В этом может она и права?

Таролог Саона разложила карты, и они предсказали, что коронавирус сможет активно распространиться в Японии, а к началу Игр про него все забудут.

Финалист «Битвы экстрасенсов», ясновидящий Анатолий Леденев предполагал угрозу Олимпиаде из-за коронавируса, - сообщает Teleprogramma.pro. Но он сказал, что судьба Игр будет решаться в конце весны. Судьба Олимпиады решилась в конце марта, первого месяца весны.