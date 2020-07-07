Выложено пророчество афонского старца об исчезновении Турции из-за войны с Россией

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7 июля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В будущем произойдет военный конфликт между Россией и Турцией, результатом которого станет исчезновение последнего государства. Такое пророчество в свое время сделал старец с Афона Паисий Святогорец, сообщают отечественные СМИ.

Как информирует сайт телеканала «Царьград», умерший в 1994 году старец предсказал, что однажды на территорию Турции придут русские. Разгорится война, в результате которой третья часть турок погибнет, треть примет православную веру, еще треть переберется в Месопотамию. Сама Турция должна исчезнуть с карты мира, спрогнозировал Паисий.

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-прессы появился материал, где названы знаки зодиака, которым якобы предрекла сложную жизнь ясновидящая из Болгарии Ванга.