Выложено пророчество афонского старца об исчезновении Турции из-за войны с Россией
7 июля 2020, 10:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
В будущем произойдет военный конфликт между Россией и Турцией, результатом которого станет исчезновение последнего государства. Такое пророчество в свое время сделал старец с Афона Паисий Святогорец, сообщают отечественные СМИ.
Как информирует сайт телеканала «Царьград», умерший в 1994 году старец предсказал, что однажды на территорию Турции придут русские. Разгорится война, в результате которой третья часть турок погибнет, треть примет православную веру, еще треть переберется в Месопотамию. Сама Турция должна исчезнуть с карты мира, спрогнозировал Паисий.
Ранее сообщалось, что на страницах интернет-прессы появился материал, где названы знаки зодиака, которым якобы предрекла сложную жизнь ясновидящая из Болгарии Ванга.
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