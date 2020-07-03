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Экстрасенс дал неутешительный прогноз о судьбе Ефремова

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Экстрасенс дал неутешительный прогноз о судьбе Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: кадр из видеообращения

Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов постарался заглянуть в будущее и узнать дальнейшую судьбу актера Михаила Ефремова. Недавно артист перенес сердечный приступ, но от госпитализации отказался.

Экстрасенс заявил, что сейчас состояние Ефремова в норме, несмотря на целый набор заболеваний. При этом Кинжинов предположил, что если мерой наказания актера все-таки станет тюремное заключение, то «долго он там не протянет».

«Понятное дело, что депрессия, но психическое состояние в норме, он отдает себе отчет, он все осознал. Хронических заболеваний достаточно много, но ничего плохого в будущем с ним не случится, это как один из вариантов событий. Единственное, если его увезут в заключение, то долго он там не протянет», - сказал Кинжинов.

АБ

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