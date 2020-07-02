Адвокат скрывает от Ефремова «нового потерпевшего»: «Он с ума сойдёт»
2 июля 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что скрывает от подзащитного информацию о появлении четвертого потерпевшего. Отмечается, что помимо вдовы, брата и сына Сергея Захарова в уголовном деле теперь фигурирует и второй его сын, сообщает kp.ru.
«Ефремов до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Он готов оказать им реальную помощь. Сейчас они затеяли борьбу за деньги, если он это услышит, то с ума сойдёт», - высказал он.
По его словам, семья погибшего «рвется в бой», чтобы каждого признать потерпевшим. Пашаев отметил, что Ефремов продолжает находиться в шоковом состоянии, а вызывать врачей на дом он не хочет: « У него много заболеваний. Ему тяжело морально».
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