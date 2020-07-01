Адвокат Ефремова высказался о появлении еще одного потерпевшего в деле о ДТП

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1 июля 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фемида. Фото: pixabay.com

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на появление в деле актера нового, четвертого, потерпевшего. «Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», - заявил Пашаев.

Ранее стало известно, что еще одним потерпевшим стал младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова. Ранее потерпевшими официально признали старшего сына, вдову и брата погибшего.

По словам Пашаева, за все время работы он впервые наблюдает, чтобы «между родственниками шла такая борьба». Адвокат подчеркнул, что компенсация будет выплачена не каждому потерпевшему лично, а одной общей суммой.