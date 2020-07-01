Адвокат Ефремова высказался о появлении еще одного потерпевшего в деле о ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на появление в деле актера нового, четвертого, потерпевшего. «Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», - заявил Пашаев.
Ранее стало известно, что еще одним потерпевшим стал младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова. Ранее потерпевшими официально признали старшего сына, вдову и брата погибшего.
По словам Пашаева, за все время работы он впервые наблюдает, чтобы «между родственниками шла такая борьба». Адвокат подчеркнул, что компенсация будет выплачена не каждому потерпевшему лично, а одной общей суммой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.