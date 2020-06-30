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Новый потерпевший появился в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Новый потерпевший появился в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова
Михаил Ефремов, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Днем во вторник, 30 июня, стало известно, что в деле актера Михаила Ефремова о ДТП со смертельным исходом появился четвертый потерпевший. Об этом сообщил адвокат известного артиста Эльман Пашаев.

Еще одним потерпевшим стал второй сын погибшего в аварии в центре Москвы Сергея Захарова. Теперь их четверо: жена покойного, его брат и два сына.

Напомним, ранее сегодня художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал аварию со смертельным исходом, которую инициировал 8 июня текущего года Михаил Ефремов. Он призвал "поставить артиста на место".

ЕТ

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