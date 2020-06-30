Худрук МХАТа призвал «поставить на место» актера Михаила Ефемова

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30 июня 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков оценил аварию со смертельным исходом, которую инициировал 8 июня актер Михаил Ефремов. Он призвал "поставить артиста на место".

По мнению Боякова, ответственность за случившееся в определенной мере лежит на общественности, которая развивала у Ефремова чувство безнаказанности.

Худрук МХАТа, как сообщает kp.ru, призвал не "возносить на постамент" людей, не обладающих духовным авторитетом и "интеллектуальными данными". Он считает, что подобных людей пора перестать называть звездами, более того, их необходимо "поставить на место".