Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается во время домашнего ареста

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29 июня 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат знаменитого российского актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, рассказал журналистам, чем в течение дня занимается его подзащитный.

Согласно последней информации, Ефремов смотрит передачи на спортивных телеканалах и канале "Культура". Пашаев заметил, что артист избегает просмотра новостей. Адвокат посоветовал своему подзащитному не включать новостные программы, поскольку "он с ума сойдет". Юрист добавил, что Михаил Ефремов ждет приговора.

Напомним, 8 июня Ефремов, управлявший машиной в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второго транспортного средства впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии.