Адвокат Ефремова: семья погибшего хочет получить в качестве компенсации «космическую» сумму

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26 июня 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат знаменитого актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в пятницу заявил, что семья погибшего в ДТП с участием артиста Сергея Захарова хочет получить в качестве компенсации "космическую" сумму.

Юрист подчеркнул, что беседовал с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего подзащитного, однако мужчина отказался. Пашаев заметил, что семья Захарова намерена получить компенсацию через суд, причем речь идет о "невероятной сумме" – 100-150 миллионов рублей.

Адвокат заметил, что родственники погибшего намного больше получили бы сейчас, а не в рамках уголовного дела. "Миллион рублей. Это край", – заметил юрист.

Эльман Пашаев уточнил, что в судебной практике сумма, которую запрашивает семья Сергея Захарова, "вообще не крутится".

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управлявший машиной в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второго транспортного средства впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии.