Адвокат Ефремова: у актера случился сердечный приступ

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26 июня 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/globallookpress.com

Адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев сообщил, что в четверг у актера случился сердечный приступ. По его словам, близкие хотели вызвать машину скорой помощи, но тот отказался.

При этом Пашаев уточнил, что Ефремову стало плохо в ночь на четверг. По его словам, утром состояние актера «немного улучшилось», но он не смог 25 июня посетить могилу матери в годовщину ее смерти. Адвокат пояснил, что они обращались к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.

При этом сейчас Ефремов находится в подавленном состоянии и до сих пор «очень переживает» за произошедшую аварию.