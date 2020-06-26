Адвокат Ефремова: у актера случился сердечный приступ
26 июня 2020, 08:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев сообщил, что в четверг у актера случился сердечный приступ. По его словам, близкие хотели вызвать машину скорой помощи, но тот отказался.
При этом Пашаев уточнил, что Ефремову стало плохо в ночь на четверг. По его словам, утром состояние актера «немного улучшилось», но он не смог 25 июня посетить могилу матери в годовщину ее смерти. Адвокат пояснил, что они обращались к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.
При этом сейчас Ефремов находится в подавленном состоянии и до сих пор «очень переживает» за произошедшую аварию.
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