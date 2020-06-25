Адвокат: Ефремов «готов усыновить» несовершеннолетних родственников погибшего Захарова

25 июня 2020, 07:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: YouTube
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в рамках беседы с журналистами, что его подзащитный готов усыновить несовершеннолетних детей погибшего в ходе автомобильной аварии Сергея Захарова.
Юрист подчеркнул, что Ефремов хотел бы "максимально помочь" детям и даже готов их усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь.
Пашаев также заявил в эфире "Эха Москвы", что больше "не собирается ни с кем договариваться" о возмещении ущерба, поскольку уже предпринимал попытки, которые не увенчались успехом. Адвокат добавил, что делал это, чтобы его подзащитному было легче морально, а не с целью побудить вторую сторону написать заявление и прекратить уголовное дело.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.