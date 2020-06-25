Адвокат: Ефремов «готов усыновить» несовершеннолетних родственников погибшего Захарова

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25 июня 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в рамках беседы с журналистами, что его подзащитный готов усыновить несовершеннолетних детей погибшего в ходе автомобильной аварии Сергея Захарова.

Юрист подчеркнул, что Ефремов хотел бы "максимально помочь" детям и даже готов их усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Пашаев также заявил в эфире "Эха Москвы", что больше "не собирается ни с кем договариваться" о возмещении ущерба, поскольку уже предпринимал попытки, которые не увенчались успехом. Адвокат добавил, что делал это, чтобы его подзащитному было легче морально, а не с целью побудить вторую сторону написать заявление и прекратить уголовное дело.